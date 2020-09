Coronavirus Francia: +7.017 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per la seconda volta dopo venerdì della scorsa settimana, i nuovi positivi al Coronavirus in 24 ore superano in Francia quota 7.000 (7.017) ma i tamponi hanno superato per la prima volta quota 1 milione in una settimana, come promesso dal governo (1.004.859). Stabile il tasso di positività, al 4,3%. In lieve aumento i pazienti ricoverati, che sono oggi 4.632 (+28) e quelli piu’ gravi in rianimazione, che sono 446 (+22). Si contano altre 25 vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di decessi di 30.686 dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività al test (percentuale del numero di persone risultate positive rispetto al numero totale di persone sottoposte a esame) è identico al giorno ... Leggi su meteoweb.eu

PARIGI (FRANCIA) - Tre giocatori del Psg sono risultati positivi al test per il Covid-19. E' stato lo stesso club ad annunciarlo in una nota, confermando i sospetti emersi alcuni giorni fa. "I calciat ...

CORONAVIRUS: NEL LAZIO 130 NUOVI CASI, 80 SONO A ROMA

“Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 130 casi, di questi 80 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 52%) e i casi con link dalla Sardegna (c ...

