Coronavirus, esorcismi in crisi. “Scacciamo il diavolo con guanti e mascherine” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anche gli esorcismi crollano a causa del Coronavirus. Il lockdown e le regole di sicurezza, che impongono di mantenere la distanza per arginare i contagi, hanno messo in crisi la pratica per cui la vicinanza e il contatto fisico sono fondamentali. Il problema, infatti, non è che il diavolo non colpisca più, ma che per le questioni sanitarie ci siano meno richieste e meno possibilità di incontrare chi ha bisogno. “In tutto questo periodo, ho incontrato soltanto 2 o 3 persone”, dice padre Cesare Truqui, erede di padre Amorth. Quando si può, il diavolo si scaccia tutte le precauzioni richieste e indossando guanti e mascherine. Ma non sempre è possibile, sta all’esorcista capire la gravità del caso. “Non c’è una ... Leggi su ilfattoquotidiano

