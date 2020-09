Coronavirus ed elezioni, Burioni: “non si dovrebbe votare nelle scuole” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Il 14 settembre si aprono le scuole e il 20 settembre si vota, con il solito allestimento dei seggi negli edifici scolastici e la coda di disinfezione e via dicendo. Che non si sia trovata una soluzione a questo problema e’ davvero imbarazzante. Non si dovrebbe votare nelle scuole e luoghi alternativi dovrebbero essere da tempo identificati in modo da non intralciare ulteriormente una gia’ tribolata attivita’ scolastica. Fregarsene vuole dire tenere in poco conto l’importanza dell’istruzione, che a mio giudizio – dopo la salute – e’ la cosa piu’ importante che esista”. E’ quanto scritto dal virologo Roberto Burioni in un articolo pubblicato sul sito Medical Facts, in cui spiega quali sono i rischi del rientro a scuola. ... Leggi su meteoweb.eu

Settime è comune commissariato da maggio 2019. Con le ultime elezioni amministrative dello scorso anno, infatti, l’unico candidato a sindaco, Guido Rosina, non aveva raggiunto il quorum del 50% di vot ...

Il Viminale detta la regole: alle comunali solo Venezia dispone di seggi speciali per i positivi al Covid-19 in isolamento. Niente limiti d’accesso invece al voto regionale e al referendum VENEZIA. A ...

