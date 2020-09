Coronavirus, ECDC: “Nelle scuole che hanno riaperto nessuna diffusione significativa finora” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Molti studenti sono già tornati in classe in Europa questa settimana dopo l’emergenza Coronavirus. Alcuni Paesi avevano aperto in parte prima della fine di giugno e pochi Paesi, come la Germania, hanno avviato il nuovo anno scolastico ad agosto. La direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), Andrea Ammon, afferma che finora non sembra che il Coronavirus si diffonda in modo significativo nelle scuole che hanno già riaperto nel Vecchio Continente. Parlando con gli eurodeputati, la direttrice dell’ECDC ha dichiarato che dovrebbero essere sufficienti a limitare la diffusione del Covid-19 le misure anti-Coronavirus come il distanziamento, lavarsi le ... Leggi su meteoweb.eu

Ma l’ipotesi di una chiusura delle scuole in Europa dovrebbe essere “l’ultima misura” da adottare contro la diffusione del virus, ha avvertito Andrea Ammon, direttrice dell’agenzia europea per la prev ...

Speranza: ''Quadro contagi Ue deteriorato. Priorità riaprire scuole e Vaccino Covid entro 2020''

"I numeri ci illustrano lo scenario in maniera più semplice e lineare. Gli Ecdc hanno indicato il tasso di incidenza del virus di tutti i Paesi europei nelle ultime due settimane rispetto a 100mila ab ...

