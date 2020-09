Coronavirus e scuola, Italia a 2 velocità: in Veneto e Lazio sì ai test rapidi. E si rischia il caos (Di mercoledì 2 settembre 2020) I test veloci saranno adottati in Veneto e Lazio: se un bimbo sarà trovato positivo, i test rapidi saranno somministrati a tutta la classe, che in mezz’ora avrà i risultati; i negativi potranno tornare in classe al più presto Leggi su corriere

Agenzia_Ansa : Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, a scuola solo la mascherina chirurgica | I presidi pensano alla sospensione per chi non la indossa… - Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico, no mascherine a #scuola se c'è la distanza di un metro #ANSA - libellula58 : RT @Corriere: Covid e scuola, Italia a 2 velocità: in Veneto e Lazio sì ai test rapidi, non nelle alt... - Sonia_La_Farina : ??A chiederlo sono i sindaci dei comuni interessati: «Inaspettatamente e in un solo giorno si sono registrati numero… -