Coronavirus, dopo Silvio positivi anche Luigi e Barbara Berlusconi (Di mercoledì 2 settembre 2020) dopo la notizia che l’ex presidente del Consiglio ha contratto il virus, risulta che anche 2 dei figli di Silvio Berlusconi siano risultati positivi al COVID-19. Berlusconi, 83 anni, sarebbe asintomatico e in isolamento, come ha assicurato il suo medico Alberto Zangrillo, ma continua il lavoro per le elezioni regionali. Barbara e Luigi Berlusconi sarebbero anche loro asintomatici. Barbara e Luigi Berlusconi positivi al Coronavirus I figli di Silvio Berlusconi sono stati sottoposti a tampone dopo la positività dell’ex Cavaliere, ... Leggi su thesocialpost

La7tv : #inonda +++Ultim'ora - Dopo l'annuncio della positività al #Covid di Silvio Berlusconi arriva l'ufficialità della p… - Agenzia_Ansa : #coronavirus in Italia le terapie intensive risalgono sopra quota 100 #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Australia in recessione: prima volta dopo 30 anni #Coronavirus - GPeppe34N : RT @tempoweb: Anche Luigi e Barbara Berlusconi positivi al Covid. Tampone al Cav dopo il contagio dei figli #luigiberlusconi #barbaraberlus… - Lichtung5 : Coronavirus, la Sicilia (dopo la Lombardia) la regione con più ricoverati in intensiva -