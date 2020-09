Coronavirus: Dieni, 'votato fiducia perché con governo ma resta amarezza' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Ho votato la fiducia perché sostengo questo governo, la proposta che abbiamo avanzato riguarda una norma", quella sui vertici dei servizi segreti, "che non condividevo e che continuo a non condividere, ma non era affatto un'iniziativa contro il governo. Io ho fiducia nell'esecutivo e nel premier, certo resta l'amarezza perché si poteva gestire tutto diversamente". Lo dice all'Adnkronos Federica Dieni, prima firmataria dell'emendamento al dl proroga emergenza Covid volto a sopprimere la norma sul rinnovo dei vertici dell'Intelligence. Leggi su liberoquotidiano

DL COVID, OK VOTO FIDUCIA CON 276 SÌ/ Governo si spacca: 28 M5s non votano

Dl Covid, diretta video voto alla Camera: 276 Sì alla fiducia, testo passa al Senato. Governo si spacca dopo emendamento Dieni: 28 M5s non partecipano al voto per protesta Mentre al Senato il Ministro ...

Dl Covid, diretta video voto alla Camera: 276 Sì alla fiducia, testo passa al Senato. Governo si spacca dopo emendamento Dieni: 28 M5s non partecipano al voto per protesta Mentre al Senato il Ministro ...