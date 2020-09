Coronavirus: Di Stasio (M5S), 'assente giustificata, Direttivo sapeva' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - Dell'assenza in Aula oggi per il voto di fiducia al dl proroga dell'emergenza Covid-19 "avevo provveduto ad informare tempestivamente il Direttivo, che era a conoscenza delle ragioni della mia assenza". Lo puntualizza la deputata M5S Iolanda Di Stasio, tra i 28 deputati del Movimento 5 stelle che non hanno preso parte al voto di fiducia. Leggi su iltempo

Decreto Covid, la Camera approva la fiducia: assenti 28 deputati del M5s

La Camera dei deputati ha approvato la fiducia al decreto Covid con 276 voti favorevoli, 194 contrari e un astenuto. Subito dopo il voto di fiducia la seduta è stata sospesa per poi riprendere con i v ...

