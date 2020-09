**Coronavirus: Carelli, 'assente in Aula perché indisposto ma mia fiducia c'è'** (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Sarei andato sicuramente a votare la fiducia se non fossi stato indisposto, ho mandato anche il certificato perché sono malato". Lo chiarisce all'Adnkronos il deputato M5S Emilio Carelli, tra i 50 firmatari M5S dell'emendamento Dieni soppressivo della norma sul rinnovo dei vertici dell'Intelligence contenuta nel dl, oggi tra i 28 grillini assenti in Aula alla Camera al voto di fiducia sul dl proroga emergenza Covid-19. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : **Coronavirus: Carelli, 'assente in Aula perché indisposto ma mia fiducia c'è'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Carelli Coronavirus: Carelli, 'assente in Aula perché indisposto ma mia fiducia c'è' La Sicilia Decreto Covid, la Camera approva la fiducia: assenti 28 deputati del M5s

La Camera dei deputati ha approvato la fiducia al decreto Covid con 276 voti favorevoli, 194 contrari e un astenuto. Subito dopo il voto di fiducia la seduta è stata sospesa per poi riprendere con i v ...

Pasti a scuola, ecco il protocollo della Regione

Non solo mono porzioni preconfezionate, ma anche somministrazione diretta da parte degli addetti di pasti in monoporzioni. Misure igieniche, tra pulizia e disinfezione, per i locali e di prevenzione p ...

La Camera dei deputati ha approvato la fiducia al decreto Covid con 276 voti favorevoli, 194 contrari e un astenuto. Subito dopo il voto di fiducia la seduta è stata sospesa per poi riprendere con i v ...Non solo mono porzioni preconfezionate, ma anche somministrazione diretta da parte degli addetti di pasti in monoporzioni. Misure igieniche, tra pulizia e disinfezione, per i locali e di prevenzione p ...