Coronavirus, Burioni: "I bambini rischiano? In Usa 4163 in ospedale e ne sono morti 101" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sul suo sito il virologo cerca di rispondere a "due domande che tutti si fanno". La prima: "I nostri bambini corrono rischi?". La seconda: "I bambini sono importanti nell'infettare gli adulti?" Leggi su repubblica

MILANO - "Siccome ho una bambina di 9 anni che deve tornare in classe", sulla riapertura della scuola in tempo di Covid-19 "voglio condividere con voi alcuni dati oggettivi". Parla da scienziato, ma a ...Burioni non approva la decisione di allestire i seggi per le elezioni nelle scuole: per lui la politica avrebbe dovuto trovare spazi altenativi. Il virologo Roberto Burioni si è schierato contro la sc ...