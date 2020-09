Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (2 settembre 2020) (Di mercoledì 2 settembre 2020) I dubbi sul ritorno a scuola sono tanti, tra posti vacanti e comportamento da adottare in classe. Nel frattempo, avanzano le proposte per cercare di ripartire in sicurezza, come quella dell’Istituto tecnologico Volta di Perugia, che propone voti in condotta più bassi e sospensioni per coloro che non indosseranno la mascherina in classe. E sempre … L'articolo Leggi su dailynews24

RaiNews : #Coronavirus in #Italia: 1326 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: 102.959 - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 2 settembre, dati di nuovo in aumento: 1326 casi, sei decessi - SkySport : PSG, tre giocatori positivi al Covid-19 DIRETTA ? - mimich58 : RT @Corriere: In Italia 1326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: sono quasi 103mila - Corriere : In Italia 1326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: sono quasi 103mila -