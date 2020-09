Coronavirus, bollettino del 2 settembre: in Sicilia 83 casi, 26 sono migranti,, in Italia risale la curva ma con più di 100 mila tamponi (Di mercoledì 2 settembre 2020) sono 83 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: di questi, 26 riguardano migranti . quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.152 positivi di ... Leggi su gazzettadelsud

RaiNews : #Coronavirus in #Italia: 1326 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: 102.959 - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 2 settembre: 1326 nuovi casi. Record tamponi: quasi 103mila - Corriere : In Italia 1326 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore. Record di tamponi: sono quasi ... - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #2settembre. #SaluteLazio - JimJamesJones : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino: 1326 nuovi casi e sei decessi nelle ultime 24 ore -