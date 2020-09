Coronavirus, Bassetti bacchetta il governo: ‘Basta bollettino di guerra’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) Matteo Bassetti se la prende con il governo Conte e con il sistema mediatico. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ospite di In Onda su La7, dice infatti basta al “bollettino di guerra” quotidiano sul Coronavirus. Bassetti ritiene inutile, e persino controproducente, snocciolare ogni giorno i numeri dei malati di Covid-19 e dei ricoverati in terapia intensiva. La gente non è abituata a tutto questo. Per “tornare alla normalità”, chiosa l’infettivologo, è sufficiente rispettare le regole sul distanziamento sociale che tutti ormai conoscono. Matteo Bassetti a In Onda Matteo Bassetti è convinto che “con quelle misure ce conosciamo, che sono la mascherina, ... Leggi su newspad

