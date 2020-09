Coronavirus, aumentano i contagi: 1.326 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 2 settembre 2020) aumentano i nuovi casi di Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 1.326 contagi attraverso 102.959 tamponi, il numero più alto mai effettuato dall’inizio della pandemia. Altre 6 persone affette da Covid-19 sono decedute. La regione con il maggior aumento di positività è Lombardia con 237 nuovi positivi. Un solo territorio, il Molise, fa registrare zero casi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

