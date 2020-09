Coronavirus, Anthony Fauci: “Il vaccino potrebbe essere pronto prima del previsto” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il vaccino contro il Coronavirus potrebbe essere pronto prima del previsto. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e membro della task force della Casa Bianca contro la pandemia, in un’intervista al sito Kaiser Health News. L’infettivologo, entrato piu’ volte in conflitto con il presidente Donald Trump sulla gestione della crisi, ha spiegato che se i risultati dei test clinici in corso saranno “straordinariamente buoni” ci sara’ “l’obbligo morale” di interrompere la sperimentazione e iniziare a distribuire il vaccino. A proposito del rischio che l’amministrazione Usa possa fare pressioni sulla comunita’ ... Leggi su meteoweb.eu

