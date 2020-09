Coronavirus, altri 4 casi posivi al covid registrati in Abruzzo (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 3780 i casi positivi al covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi (di età compresa tra 24 e 73 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. *(il totale risulta inferiore, in quanto sono stati sottratti 2 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati già in carico ad altre Regioni) Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2902 dimessi/guariti (+24 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid 19, sono diventati asintomatici e 2888 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus mondo, superati gli 850mila morti. L'Ungheria chiude le frontiere QUOTIDIANO.NET Scuola, ombre sulla ripartenza: si teme la "fuga" dei prof

(Teleborsa) - Dopo aver incassato da un lato il via libera della Conferenza Unificata al protocollo per la gestione di possibili casi di Covid dall'altro l'intesa sui trasporti essenziali per portare ...

Coronavirus, si allarga il cluster di Reino: altri due casi, pioggia di tamponi per i politici

Si amplia il cluster di natura familiare a Reino. Dopo la positività del sindaco Calzone (che dopo 40 anni di scuola vive in quarantena da asintomatico il primo giorno di pensione) e di sua figlia, so ...

