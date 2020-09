Coronavirus, aggiornamento 2 settembre, 117 nuovi casi. (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono 117 le persone risultate positive al Coronavirus oggi in Campania su 5134 tamponi esaminati; di questi 39 sono viaggiatori, , 29 casi dalla Sardegna, 10 da Paesi esteri,. E' quanto rende noto l'... Leggi su gazzettadinapoli

