Coronavirus, 1.326 i nuovi positivi ma con più di 100mila tamponi. Sei morti, aumentano i ricoverati (+57) – Il bollettino della Protezione civile (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre)Il bollettino del 2 settembre Superata per la prima volta, dall’inizio dell’epidemia, la soglia di 100mila tamponi processati nel Paese in un solo giorno: sono 102.959 (ieri erano 81.050) per un totale di 8.828.868. Conseguentemente, però, torna sopra quota mille il dato relativo all’incremento dei casi di Coronavirus: sono 1.326 le nuove infezioni, ieri erano 978 e due giorni fa 996. Il totale dei casi registrati in Italia, stando al bollettino della Protezione civile e del Ministero della Salute, ha raggiunto la cifra 271.515. I morti, invece, sono arrivati a quota 35.497: le vittime segnalate oggi sono 6, ieri erano 8 e due ... Leggi su open.online

