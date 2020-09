Continental - Previsti tagli e trasferimenti per 30 mila posizioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) La pandemia di coronavirus ha colpito duramente il settore automotive, incluse le aziende produttrici di componenti come la Continental. Questultima, proprio in seguito alle conseguenze della crisi sanitaria, prevede di operare una serie di tagli e trasferimenti del proprio organico che andrà a coinvolgere fino al 13% dellattuale forza lavoro, al fine di ridurre le spese annuali per almeno un miliardo di euro.Necessità di risparmio. L'azienda tedesca ha annunciato che circa il 90% delle misure di ristrutturazione, che potrebbero interessare fino a 30 mila posti di lavoro, saranno attuate entro il 2025, con circa 13 mila posizioni spostate in altre aree o tagliate del tutto. La Continental punta a raggiungere il nuovo obiettivo di risparmio ... Leggi su quattroruote

Unire il prestigio di Bentleya quello della storica carrozzeria Mulliner a alla leggendaria corsa in salita della Pikes Peak. È questo il concetto che ha portato alla nascita della serie speciale Cont ...

Mulliner completa la prima Continental GT Pikes Peak. Le prime consegne sono previste per settembre La serie nasce per celebrare la vittoria di classe e il record sul tracciato della Pikes Peak di Be ...

