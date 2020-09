Conte si impegna con la Sicilia: "In 2 giorni svuotiamo hotspot Lampedusa" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tre navi quarantena entro due giorni per liberare l’hotspot di Lampedusa, più rimpatri verso la Tunisia anche attraverso i trasporti marittimi, pattugliamenti rafforzati delle acque internazionali, sorveglianza sanitaria rafforzata per tutelare la sicurezza delle popolazioni ospitanti, aiuti economici per Lampedusa. Sono questi gli impegni presi da Giuseppe Conte nel corso di un incontro con il governatore Siciliano Nello Musumeci e con il sindaco di Lampedusa Totò Martello sul tema migranti. “Siamo consapevoli delle difficoltà che state vivendo e della necessità di studiare insieme le soluzioni più efficaci per far fronte a queste difficoltà” ha detto Conte nel corso dell’incontro, ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Conte impegna Conte: 'Sul ritorno a scuola la responsabilità è di tutto il Governo'. E si impegna al coordinamento delle attività Tuttoscuola Caso Toni-De Palo: “Conte sveli il dossier segreto”

E il 2 settembre 1980. Due giornalisti italiani, Italo Toni e Graziella De Palo, autori di scottanti inchieste, spariscono nel nulla nella città di Beirut. Una storia lontana nel tempo ma a noi vicina ...

Skriniar sul futuro: "Conte si fida di me, resto all'Inter"

MILANO - "Ero abituato a giocare regolarmente, poi scendendo in campo ogni tre giorni, l'allenatore ha iniziato a fare dei cambi. E visto che la squadra andava bene e subiva poche reti, ha preferito n ...

E il 2 settembre 1980. Due giornalisti italiani, Italo Toni e Graziella De Palo, autori di scottanti inchieste, spariscono nel nulla nella città di Beirut. Una storia lontana nel tempo ma a noi vicina ...