Conte-M5S, è guerra sugli 007: l’emendamento grillino fa infuriare il premier (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un giallo rimasto ancora insoluto, quello relativo all’emendamento arrivato a sorpresa sulla gestione degli 007 da parte del Movimento Cinque Stelle. E che ha fatto schizzare di colpo l’asticella della tensione all’interno della compagine giallorossa verso l’alto, non mancassero già abbondanti motivi per non dormire sonni troppo tranquilli. Una grana che conferma come, anche all’interno della formazione pentastellata, non manchino manovre di disturbo verso quel premier Conte non più gradito a tutti. E che si è trovato a fare i conti con i primi segnali di vero e proprio fuoco amico dal rientro dalla vacanze. Cosa è successo di preciso? Semplice. Dopo le tante polemiche degli scorsi mesi per una norma inserita da Conte a forza all’interno del decreto Rilancio e che di ... Leggi su ilparagone

MolinariRik : Il governo Conte si e' visto costretto a buttare la palla in tribuna ponendo la questione di fiducia al decreto Cov… - bendellavedova : #Decretisicurezza restano e #Mes non si prende nemmeno per aprire #scuole. Agenda #Conte è quella populista #M5S. R… - La7tv : #inonda @PaolaTavernaM5S sulla leadership del #M5S: 'Mi piace un MoVimento Leaderless, una governance condivisa.… - Lastproud : RT @Libero_official: Federica #Dieni, la grillina che rischia di far cadere #Conte: 'I #servizisegreti? Non so se voterò la fiducia. Abbiam… - blidonni : RT @PietroSalvatori: Paola Taverna motiva il Sì al referendum con la motivazione che 'troppi galli a cantare non si fece mai giorno' propri… -