Conte: «Lampedusa svuotata dai migranti entro venerdì» (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’impegno a svuotare entro venerdì l’hotspot di Lampedusa grazie anche all’impiego di due nuove navi quarantena. E poi interventi a sostegno dell’economia dell’isola. «La sofferenza economica, e non solo, merita una risposta forte dello Stato», ha assicurato il premier Giuseppe Conte al sindaco di Lampedusa Totò Martello e al governatore della Sicilia Nello Musumeci, convocati ieri a Roma per un vertice sull’emergenza migranti. Sostegni economici che dovrebbero tradursi in una sospensione delle tasse valida anche per quanto riguarda gli arretrati … Continua L'articolo Conte: «Lampedusa svuotata dai migranti entro venerdì» proviene da ... Leggi su ilmanifesto

Agenzia_Ansa : #Musumeci 'Dal governo volontà per svuotare gli hotspot di #Lampedusa '. Il premier Conte al governatore della Sici… - fattoquotidiano : Migranti, il premier Conte: “Stop adempimenti e versamenti per Lampedusa. Entro due giorni navi per svuotare l’hots… - AnnalisaChirico : Quasi 900 migranti sbarcati a a Lampedusa nelle ultime 48 ore mentre a Roma 3 nigeriani positivi al virus prendono… - 25091264 : RT @francescatotolo: Non basta svuotare #Lampedusa (peraltro usando 5 navi traghetto che costano ai contribuenti circa 5 milioni al mese),… - missypippi : RT @francescatotolo: Non basta svuotare #Lampedusa (peraltro usando 5 navi traghetto che costano ai contribuenti circa 5 milioni al mese),… -