Conte: 'Entro venerdì navi per trasferire migranti e svuotare hotspot di Lampedusa' (Di mercoledì 2 settembre 2020) La situazione a Lampedusa potrebbe alleggerirsi da giovedì-venerdì quando è previsto l'arrivo di due navi che trasferiranno i migranti presenti nell'hotspot . Lo ha annunciato Giuseppe Conte nel corso ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Migranti, il premier Conte: “Stop adempimenti e versamenti per Lampedusa. Entro due giorni navi per svuotare l’hots… - MediasetTgcom24 : Conte: 'Entro venerdì navi per trasferire migranti e svuotare hotspot di Lampedusa' #lampedusa… - francescocipe : RT @Gianmar26145917: Finito il vertice #immigrazione a #PalazzoChigi #Conte annuncia che l'hot spot di #Lampedusa verrà sgombrato entro Ven… - LauraCarrese : RT @Gianmar26145917: Finito il vertice #immigrazione a #PalazzoChigi #Conte annuncia che l'hot spot di #Lampedusa verrà sgombrato entro Ven… - cappellifranco : RT @Gianmar26145917: Finito il vertice #immigrazione a #PalazzoChigi #Conte annuncia che l'hot spot di #Lampedusa verrà sgombrato entro Ven… -