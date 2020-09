Concerti, laboratori, corsi di musica, passeggiate: nuova stagione al Pionta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Concerti nel verde del Parco del Pionta, alla scoperta delle antiche rovine del Duomo Vecchio, ma anche passeggiate per conoscere il parco, laboratori musicali gratuiti per tutte le età, corsi di ... Leggi su lanazione

visitarezzo : Concerti, laboratori, corsi e passaggiate: al Pionta con le 7 Note. Dal 6 al 25 Settembre #Arezzo… - rosalbagreco77 : RT @GenovaEventi: Fino al 6/09 al @PortoAnticoGe il 22° Suq Festival - Teatro del dialogo con spettacoli, concerti, showcooking, laboratori… - LorenzoRibaldi : RT @festletteratura: ONLINE IL PROGRAMMA DI #FestLet 2020 147 eventi dal vivo in città tra incontri, laboratori, percorsi, concerti e spett… - Tecnobarbaro : RT @GenovaEventi: Fino al 6/09 al @PortoAnticoGe il 22° Suq Festival - Teatro del dialogo con spettacoli, concerti, showcooking, laboratori… - suqgenova : RT @GenovaEventi: Fino al 6/09 al @PortoAnticoGe il 22° Suq Festival - Teatro del dialogo con spettacoli, concerti, showcooking, laboratori… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerti laboratori

La Nazione

Arezzo, 2 settembre 2020 - Concerti nel verde del Parco del Pionta, alla scoperta delle antiche rovine del Duomo Vecchio, ma anche passeggiate per conoscere il parco, laboratori musicali gratuiti per ...Al via il 3 settembre in Sardegna la terza edizione di Bookolica – il festival dei lettori creativi: in programma letture, musica, proiezioni e laboratori Giovedì 3 settembre alle ore 21.00, nella sug ...