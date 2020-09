"Con i decessi siamo tornati all'epoca pre Covid". Parla il professor Graziano Onder (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per il professor Graziano Onder, Istituto superiore di sanità e capo dipartimento malattie cardiovascolari e dell’invecchiamento, con i decessi quotidiani “siamo tornati dal punto di vista dei numeri all’epoca pre Covid”. “Tra marzo e aprile nei grandi centri urbani si sono avute punte di mortalità altissime, a Bergamo il 500% in più -prosegue il professore intervistato dal Corriere della sera-. Ora è normale che i numeri si vadano riequilibrando e non sorprende la tendenza alla diminuzione”. Le sue parole a commento del rapporto del ministero della Salute per monitorare gli eccessi di mortalità legati alle ondate di calore. Si Parla di effetto ... Leggi su huffingtonpost

