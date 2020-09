Complottisti citano “Il Potere della Mente” di Bruni Vazquez per negare il COVID, ma il libro non esiste (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Potere della Mente di Bruni Vazquez racconterebbe l’esperimento operato da uno scienziato su un condannato a morte che dimostrerebbe, come suggerisce il titolo, il Potere della mente. La citazione è condivisa su più profili, ma la troviamo anche su siti dedicati all’informazione alternativa (per farla breve) e su pagine Facebook. dal libro IL Potere della MENTE Uno scienziato voleva testare una teoria. Aveva bisogno di un volontario che sarebbe arrivato fino alla fine. Alla fine lo trovò, era un condannato a morte che sarebbe stato giustiziato sulla sedia elettrica. Lo scienziato propose al condannato quanto segue: avrebbe partecipato a un esperimento scientifico che consisteva nel fare un ... Leggi su bufale

Roma, 20 ago. (askanews) – I seguaci degli scenari complottistici di QAnon amano l’America, quindi Donald Trump: nulla di strano o di male, secondo il presidente Usa, se su Twitter prendono piede teor ...

