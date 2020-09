"Come vuole usare Balotelli". La voce clamorosa su Cristiano Malgioglio: occhio alla proposta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cristiano Malgioglio punta Mario Balotelli. Il suo nuovo disco è pronto, ma nelle prossime settimane Cristiano dovrà registrare il videoclip. “La nuova canzone è bellissima, ritmo latino ed è travolgente. S'intitola Puerto Rico”: ce lo svela una fonte segreta vicinissima a Malgioglio che è impegnato anche in tv in questi ultimi giorno con Enrico Papi ed Elettra Lamborghini. “Vorrebbe un cameo di Mario Balotelli nel video che sta per realizzare”, racconta un amico di Malgioglio, che con il nuovo disco vuole sfondare il muro del razzismo lottando contro ogni tipo di discriminazione. Nelle prossime ore l'agente di Malgioglio potrebbe chiamare il procuratore-agente di Mario ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : La maggioranza assoluta degli italiani vuole le dimissioni della Lamorgese. E tu come la pensi? - lauraboldrini : Abbiamo raccontato a Tpi come è andato il nostro incontro di ieri con #SvetlanaTikhanovskaya, che, insieme alle tan… - davidealgebris : Il problema di Milano è che è più attraente perché offre di più. Quindi per Ministro Provenzano squilibria la Democ… - siceid : @Deku_85 @cifrancesco4 @GiorgiaMeloni La Azzolina non so se sia incompetente ma come ministro è completamente inuti… - Antonio47569274 : RT @matteosalvinimi: La maggioranza assoluta degli italiani vuole le dimissioni della Lamorgese. E tu come la pensi? -

Ultime Notizie dalla rete : Come vuole Pose Voguing per ballare come si vuole. A Giulianova venerdì 4 ekuonews.it Salernitana, Calaiò: “Tutino? Non è ancora ufficiale, ma quasi. Grande colpo..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Emanuele Calaiò, dirigente della Salernitana: “Tutino alla Salernitana non è ancora ufficiale, ma quasi. È sicuramente un bel ...

"Pronta a testare il vaccino, perché non si ripeta"

Più del coraggio, “che pure ci vuole”, a spingerla alla scelta è stata “la volontà di dare un contributo alla comunità perché quello che è accaduto non si ripeta”, dice Stella Bellini. Quarantatré ann ...

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Emanuele Calaiò, dirigente della Salernitana: “Tutino alla Salernitana non è ancora ufficiale, ma quasi. È sicuramente un bel ...Più del coraggio, “che pure ci vuole”, a spingerla alla scelta è stata “la volontà di dare un contributo alla comunità perché quello che è accaduto non si ripeta”, dice Stella Bellini. Quarantatré ann ...