Come inviare file di grandi dimensioni con Telegram (Di mercoledì 2 settembre 2020) inviare file di grandi dimensioni con Telegram è un buon modo per scambiarli in modo rapido e sicuro. Vediamo Come fare. Telegram è un'applicazione di messaggistica molto diffusa in Italia, diventata celebre per le funzioni aggiuntive che ci propone rispetto ad altre app della stessa categoria. Non tutti sanno che è possibile inviare file di grandi dimensioni con Telegram e che è possibile sfruttare quest'app per memorizzare file dalle dimensioni elevate. L'applicazione è stata aggiornata ed è stata aumentata la dimensione massima dei file che possono essere condivisi.

