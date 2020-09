Colpo van de Beek per lo United: affare da 45 milioni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Van de Beek stipendio United – Adesso è ufficiale. Il Manchester United ha comunicato l’arrivo di Donny van de Beek dall’Ajax. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto quinquennale, con opzione di rinnovo per una sesta stagione. «Non riesco a spiegare quanto sia incredibile l’opportunità di entrare a far parte di un club con una … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

