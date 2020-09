Cocaina alle minorenni in cambio di sesso durante i festini: arrestato a Bologna il candidato Lega Luca Cavazza (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’operazione dei carabinieri ha coinvolto note personalità bolognesi, fra cui Luca Cavazza, 27enne candidato per la Lega con Lucia Borgonzoni nelle scorse regionali, accusato insieme ad altri di induzione alla prostituzione minorile in cambio di droga Induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti: sono queste le accuse a carico di 6 indagati dopo … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

