Clizia Incorvaia, mai vista la sorella Micol? Due sosia: “Ci vedo doppio?” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Era ora di staccarsi, almeno per un attimo, da Paolo Ciavarro. La famosa coppia stava rischiando di fondersi in un’unica persona, dopo il GF VIP e il critico periodo di lockdown, i due innamorati hanno sfruttato tutto il tempo possibile per scoprire concretamente la loro inarrestabile passione. Naturalmente Clizia Incorvaia ha ritagliato dei momenti anche per la sua adorabile bambina, Nina (nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni). Adesso però è ora di dare spazio anche alle altre parentele. La bella Clizia Incorvaia sta trascorrendo splendidi momenti in compagnia della sorella Micol, che a tratti sembra letteralmente il suo clone. Le due bionde platino si trovano in un prestigioso e lussuoso resort a cinque stelle, nei pressi della ... Leggi su tuttivip

zazoomblog : Clizia Incorvaia mai vista la sorella Micol? Due sosia: “Ci vedo doppio?” - #Clizia #Incorvaia #vista #sorella - DMFemme_ : mi basterebbe essere bona come Clizia Incorvaia anche solo per un giorno??? #ciavarrini - extremelymoody_ : allora Paolo partiamo dal presupposto che “buondì” solo se sei Clizia Incorvaia e riprendi il mare siculo #ciavarrini - Lovingy86127828 : RT @wavesnowaves2: L'autoironia di Clizia Incorvaia che si prende in giro nelle sue storie ve la scordate CLI TI AMIAMO ANCHE PER QUESTO #… - Juventu62837470 : RT @wavesnowaves2: L'autoironia di Clizia Incorvaia che si prende in giro nelle sue storie ve la scordate CLI TI AMIAMO ANCHE PER QUESTO #… -

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia Clizia Incorvaia versione doppia, mai vista così: che spettacolo – FOTO Yeslife Grande Fratello Vip 5: ecco i nomi di tutti i concorrenti ufficiali

Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini entra nella casa come concorrente ufficiale Grande sorpresa nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, si tratta dell'entrata nella casa di Valeria Mar ...

Giù in 60 secondi: siete pronti a lanciarvi nel vuoto?

Michele Cucuzza, Jo Squillo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Simone Rugiati sono pronti per mettersi alla prova ad alta quota! Con Veronica Ruggeri e Vic: da sabato 12 settembr ...

Grande Fratello Vip 2020, Valeria Marini entra nella casa come concorrente ufficiale Grande sorpresa nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, si tratta dell'entrata nella casa di Valeria Mar ...Michele Cucuzza, Jo Squillo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Simone Rugiati sono pronti per mettersi alla prova ad alta quota! Con Veronica Ruggeri e Vic: da sabato 12 settembr ...