Clima: settimana prossima voto sulla legge Ue in Europarlamento (Di mercoledì 2 settembre 2020) “La settimana prossima la commissione Envi del Parlamento Europeo voterà sulla legge sul Clima, uno dei più importanti provvedimenti legislativi” in itinere nell’Aula. Ne ha dato notizia l’eurodeputato Peter Liese, responsabile del gruppo Ppe per la salute, oggi durante un briefing a Bruxelles. sulla legge sul Clima “non ci siamo ancora, non c’è consenso in Envi”, ha riferito ancora Liese. La legge sul Clima, ha spiegato ieri il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans, è stata proposta dalla Commissione “per dare prevedibilità agli investitori e alle industrie”. L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Clima settimana Clima: settimana prossima voto sulla legge Ue in Europarlamento Meteo Web METEO prossima settimana: Vortice Ciclonico verso ITALIA

Il clima settembrino è fatto di alti e bassi, con momenti ancora tipicamente estivi alternati alle prime evidenti manovre autunnale. Ebbene, nei prossimi giorni l’alta pressione tornerà a rimontare ve ...

Unimc, più 11% di domande d’iscrizione

Aumento delle iscrizioni a Unimc, più 11% rispetto allo scorso anno. «Dato molto incoraggiante» commenta il rettore Francesco Adornato. Nonostante il Covid, l’ateneo di Macerata va e aumenta il numero ...

