Claudio Baglioni: «Ritorno con un nuovo album ma scoprirò il titolo solo alla fine, guardandolo negli occhi, saprò che nome dargli» (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Un album ideato e composto come una volta. Vero, sincero, fatto a mano e interamente suonato”. Sono le parole che Claudio Baglioni sceglie per parlare, per la prima volta, del suo nuovo attesissimo album di inediti, il primo, dopo sette anni di riflessione e scrittura, che uscirà il 4 dicembre 2020. Baglioni non rivela ancora il titolo del suo nuovo lavoro discografico (sedicesimo album in studio della sua cinquantennale straordinaria carriera). “solo alla fine – spiega – ascoltandolo parlare e guardandolo negli occhi, saprò che nome ... Leggi su domanipress

ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà presente ai Seat Music Awards 2020 il 2 settembre in diretta in prima serata su Rai 1 dall'Ar… - SpettacoloNews1 : Claudio Baglioni: nuovo album di inediti fuori a dicembre - - PorroPaola : RT @ClaudioBaglioni: Claudio Baglioni sarà presente ai Seat Music Awards 2020 il 2 settembre in diretta in prima serata su Rai 1 dall'Arena… - 50kasteriski : Non sono pronta per il nuovo album di Claudio Baglioni. Questo 2020 veramente tragedia e terremoto. - italiaserait : Claudio Baglioni, il 4 Dicembre esce il nuovo disco di inediti: le dichiarazioni del cantautore romano -