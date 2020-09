Claudio Baglioni, il suo nuovo album di inediti “Con Voi”. Le nuove date del tour (Di giovedì 3 settembre 2020) Claudio Baglioni: Il nuovo album uscirà il 4 dicembre e tornerà sulle scene live nel 2021 con lo spettacolo “Dodici note”. Ecco tutte le date dei concerti. “Un album ideato e composto come una volta. Vero, sincero, fatto a mano e interamente suonato”. Sono le parole che Claudio Baglioni sceglie per parlare, per la prima volta, del suo nuovo attesissimo … Leggi su 2anews

antonellaa262 : Claudio Baglioni: l'album uscirà il 4 dicembre e tornerà con lo spettacolo “Dodici note”. Ecco le date dei concerti… - tomjoad70 : Gli anni più belli - Claudio Baglioni - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Claudio Baglioni - La Vita E' Adesso -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - Maxxeo : @FedePat94 Amadeus, Claudio Baglioni, Carlo Conti, Gianni Morandi e... MASSIMO GILETTI. - Milanodascoprir : CLAUDIO BAGLIONI @ClaudioBaglioni IL 4 DICEMBRE 2020 UN ALBUM DI INEDITI “Un album ideato e composto come una volta… -