Claudio Baglioni, il 4 dicembre il nuovo album di inediti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Esce il 4 dicembre il nuovo album di inediti di Claudio Baglioni, dopo sette anni dall'ultimo album in studio "ConVoi". "Un album ideato e composto come una volta. Vero, sincero, fatto a mano e interamente suonato", dice Baglioni. Baglioni non rivela ancora il titolo del suo nuovo lavoro discografico (sedicesimo album in studio della sua cinquantennale straordinaria carriera). "Solo alla fine - spiega - ascoltandolo parlare e guardandolo negli occhi, saprò che nome dargli"."È un progetto - racconta - al quale ho dedicato tutto me stesso, a partire dalla scrittura, strutturata come non accadeva da tempo, su linee melodiche e processi armonici che la musica popolare, sembra ... Leggi su ilfogliettone

