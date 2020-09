Claudio Baglioni, il 4 Dicembre esce il nuovo disco di inediti: le dichiarazioni del cantautore romano (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’attesa per i tantissimi fan sta per finire: ci siamo, Claudio Baglioni sta per scendere di nuovo in pista. Il 4 Dicembre 2020 infatti uscirà il suo nuovo è atteso album di inediti. “Un album ideato e composto come una volta. Vero, sincero, fatto a mano e interamente suonato.”, ha dichiarato il cantautore romano. E’ la prima volta che l’artista decide di parlare del suo nuovo album di inediti, che arriverà dopo sette anni di riflessione e scrittura dopo l’ultimo disco in studio, Con voi. Claudio Baglioni, il 4 Dicembre nuovo album: top secret il nome Del ... Leggi su italiasera

ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà presente ai Seat Music Awards 2020 il 2 settembre in diretta in prima serata su Rai 1 dall'Ar… - 50kasteriski : Non sono pronta per il nuovo album di Claudio Baglioni. Questo 2020 veramente tragedia e terremoto. - italiaserait : Claudio Baglioni, il 4 Dicembre esce il nuovo disco di inediti: le dichiarazioni del cantautore romano - ilquotidiano1 : Claudio Baglioni annuncia il nuovo album: 'Vero, sincero, fatto a mano': Uscirà il 4… - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda -