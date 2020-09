Claudio Baglioni annuncia il suo nuovo album di inediti (Di mercoledì 2 settembre 2020) . La data d’uscita è fissata per il prossimo 4 dicembre ma il titolo è ancora da decidere Claudio Baglioni annuncia l’uscita del suo nuovo album di inediti. Il titolo è ancora da decidere ma una cosa è certa, la data d’uscita è fissata per il prossimo 4 dicembre. Questo sarà il suo sedicesimo album in studio in cinquanta anni di carriera musicale. Intanto, il cantante spiega sul titolo da dare all’album: “Solo alla fine ascoltandolo parlare e guardandolo negli occhi, saprò che nome dargli“. Ed aggiunge Claudio Baglioni ai microfoni di Repubblica: “È un progetto al quale ho dedicato tutto me stesso a partire dalla scrittura, ... Leggi su zon

