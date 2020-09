Claudio Baglioni a Verona e Siracusa raddoppia con l’annuncio del nuovo album (Di mercoledì 2 settembre 2020) Claudio Baglioni a Verona e Siracusa raddoppia i concerti in programma per il 2021. L’artista annuncia nuove date oggi per le quali i biglietti saranno disponibili in prevendita in anteprima per gli iscritti al suo Fanclub ufficiale dalle ore 11.00 del 4 settembre. La prevendita su TicketOne inizierà alle ore 11.00 del 5 settembre, solo online; nei punti vendita sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 11.00 del 12 settembre. Contestualmente svela la data di uscita del suo nuovo disco di inediti atteso per il 4 dicembre 2020. Sette anni dopo il rilascio di ConVoi, Claudio Baglioni è pronto ad emozionare nuovamente i fan con nuova musica che presenterà dal vivo in tour il prossimo anno. La ... Leggi su optimagazine

