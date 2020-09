Città di Avellino, firma il giovane Cucciniello: “Ci toglieremo delle soddisfazioni” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Città di Avellino SSD comunica l’ingaggio del difensore Paolo Cucciniello, proveniente dal FC Avellino. Il calciatore, classe 2002, ha svolto tutta la trafila giovanile con la maglia del FC Avellino, giocando le fasi finali con la maglia della juniores. Inizia come centrocampista centrale ma poi si adatta in difesa, sempre al centro, ma con doti che gli consentono di giocare anche sugli esterni. Giocatore molto tecnico ha un’ottima visione di gioco ed i giusti tempi della giocata. “È una forte emozione per me riprendere gli allenamenti di squadra dopo tanto tempo.Ringrazio la società per l’opportunità di crescita che mi sta offrendo.Sono pronto a mettermi in gioco, migliorando sempre di più ... Leggi su anteprima24

