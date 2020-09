Cina, Jiangsu Suning: giocatori in sciopero per gli stipendi arretrati (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tensione in Cina nella squadra del Jiangsu Suning, la cui proprietà fa capo alla stessa dell’Inter. Secondo quanto riportato infatti dai media cinesi, i giocatori del club avrebbero avviato un vero e proprio sciopero dato il mancato pagamento degli stipendi arretrati. Nessun allenamento oggi, anche se la squadra dovrebbe scendere in campo giovedì contro lo Shandong Luneng. Tra i nomi della rosa del Jiangsu Suning spiccano i nomi di Alex Teixeira e dell’ex Inter e Sampdoria Eder. Ad ogni modo la situazione starebbe rientrando in queste ore, dal momento che la società ha provveduto al pagamento per saldare i debiti. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Cina Jiangsu Cina: 6° scudetto consecutivo per lo Shanghai. Jiangsu k.o. anche in g.2 Volleyball.it Cina: zone a libero scambio, attirati quasi due miliardi di dollari di investimenti stranieri in sette mesi

Pechino, 02 set 12:33 - (Agenzia Nova) - Le sei zone pilota di libero scambio (Ztl) della Cina hanno attratto solidi investimenti e scambi esteri nei primi sette mesi dell'anno. "Le sei Ztl pilota nel ...

Cosa spinge un cinese a diventare cristiano? (I)

Un pastore protestante ha compiuto un sondaggio nazionale in due anni (2017-2018) per comprendere “i meccanismi e le caratteristiche” della vertiginosa crescita delle comunità protestanti nella Repubb ...

