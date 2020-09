Ciclismo, van Aert si aggiudica la quinta tappa del Tour de France. Mondiali 2020 assegnati a Imola (Di mercoledì 2 settembre 2020) La quinta tappa del Tour de France a Wout van Aert. Mondiali 2020 di Ciclismo assegnati a Imola. PRIVAS (FRANCIA) – La quinta tappa del Tour de France a Wout van Aert. Una volata senza nessuna sbavatura per il belga che è riuscito a precedere l’olandese Cees Bol e l’irlandese Sam Bennett. Il migliore degli italiani è stato Giacomo Nizzolo che si è dovuto accontentare di una undicesima posizione. Relive the final kilometre of the 5th stage and @WoutvanAert' magnificent sprint win! Revivez le dernier kilomètre de cette 5ème étape et la magnifique ... Leggi su newsmondo

