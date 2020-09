Ciclismo, Mondiali Imola 2020, Adorni: “Spero che Nibali arrivi a braccia alzate” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Spero che Vincenzo Nibali arrivi a braccia alzate come feci io nel 1968. Arrivai a braccia molto alzate, non so se si ripeterà la stessa cosa, ma credo sia importante in un anno così che l’Italia possa ospitare un evento simile. Non potrà esserci il bagno di folla che il mondiale meriterebbe, ma qualcosa credo proprio che verrà fatto in questo senso per garantire la presenza di persone presenti in sicurezza. Sarebbe fantastico se in Italia vincesse un italiano“. Questo è l’augurio composto da Vittorio Adorni, campione del mondo nel 1968 a Imola, dedicato a Vincenzo Nibali, attuale icona del Ciclismo nostrano e potenziale protagonista dei Mondiali imolesi del ... Leggi su sportface

sbonaccini : ?? Straordinario! Assegnati ad Imola i mondiali di ciclismo ???????????????????????? L’Emilia-Romagna al top: 13 e 20 sett… - Coninews : Sarà l'Italia ???? ad ospitare i Mondiali 2020 di ciclismo su strada. ????? Dopo l'edizione del 1968 la rassegna irid… - Agenzia_Ansa : #Ciclismo: i Mondiali assegnati a Imola. La rassegna iridata si svolgerà dal 24 al 27 settembre #ANSA - GiovanniLanzi2 : RT @Coninews: Sarà l'Italia ???? ad ospitare i Mondiali 2020 di ciclismo su strada. ????? Dopo l'edizione del 1968 la rassegna iridata torna… - marino29b : RT @Ferraresi_V: Mondiali di #ciclismo a Imola dal 24 al 27 settembre. Una notizia bellissima e un grande orgoglio per la mia #EmiliaRomagn… -