Ciclismo, dopo 52 anni anni torna il mondiale a Imola. Scartata l'ipotesi-Toscana (Di mercoledì 2 settembre 2020) Firenze,2 settembre 2020 - Complimenti al Consorzio Valdera che ha presentato e sostenuto la sua candidatura per i Mondiali 2020 dimostrando grande passione, ed impegno nella U.C. Pecciolese e nel ... Leggi su lanazione

luisaloffredo28 : #Mondialidiciclismo2020 assegnati a #Imola: le gare dal 24 al 27 settembre - Ecco il percorso - Il Fatto Quotidiano - DanielaIsetti1 : RT @Federciclismo: Il primo settembre del 1968 Vittorio Adorni fu protagonista di una delle più belle imprese in assoluto del ciclismo. Il… - MarcoToth4 : ++#ciclismo i mondiali si svolgeranno ad #Imola dal 24 al 27 settembre, dopo la rinuncia della Svizzera ++ - ilfoglio_it : Dopo il gran rifiuto della Svizzera, il mondiale di ciclismo 2020 ha trovato casa: appuntamento a Imola dal 24 al 2… - zciclismo : RT @Federciclismo: Il primo settembre del 1968 Vittorio Adorni fu protagonista di una delle più belle imprese in assoluto del ciclismo. Il… -

Il Mondiale di ciclismo 2020 si svolgerà a Imola. Lo ha reso noto l’Uci, l’Unione Internazionale di ciclismo. Dopo la rinuncia in extremis della Svizzera, la candidatura italiana ha superato quella f ...Luca Gialanella, in studio con Chiara Soldi, commenta il ritorno dei Mondiali di ciclismo in Italia dopo sette anni e dopo ben 52 anni dall’ultima rassegna iridata all’autodromo Enzo e Dino Ferrari: e ...