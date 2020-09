Chissà Da Dove Arriva Una Canzone è spiccatamene Ultimo e sulla Mannoia sa di naftalina (Di mercoledì 2 settembre 2020) Esce oggi Chissà Da Dove Arriva Una Canzone, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia scritto da Ultimo. Verrà presentato stasera, martedì 2 settembre, in anteprima live all’Arena di Verona in occasione della prima serata dei Seat Music Awards, presentati da Vanessa Incontrada e da Carlo Conti. Sarà possibile seguire lo show in diretta su Rai1. Ci sono gli interrogativi di Ultimo e le sue riflessioni sulla vita; il suo sguardo titubante nei confronti del futuro e quell’occhio innamorato che fa derivare ogni parola da un punto di riferimento fondamentale. Chissà Da Dove Arriva Una Canzone è strutturata tipicamente alla Ultimo ed è impossibile ... Leggi su optimagazine

FiorellaMannoia : Se lo vorrete “Chissà da dove arriva una canzone” da ora sarà anche vostra ? - forumJuventus : Chissà da dove viene fuori questa storia di #Messi all'Inter... ???? - FiorellaMannoia : “Chissà da dove arriva una canzone”, dal 2 settembre. La musica, le canzoni...sono capaci di abbattere ogni barrier… - capriglia1 : @M49liberorso Fra volenterosi italiani , simpatizzanti esteri e risparmiucci passati 49 depositati chissà dove per ora ce la fanno - euright9 : @lucatelese Chissà cos'è la 'raccolta meccanizzata' al nord e il caporalato al sud.. Ma sopratutto degrado spaccio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Chissà Dove Lorenza Famularo, morta a 22 anni dopo quattro visite: «Dicevano che era una contrattura» Corriere della Sera