Chiara Ferragni visita Palazzo Barberini, dopo gli Uffizi altre polemiche: “Solo marchette”. Ma in molti apprezzano (Di mercoledì 2 settembre 2020) dopo la visita agli Uffizi di Firenze dello scorso luglio, che pure aveva scatenato un mare di polemiche, la celebre influencer Chiara Ferragni è tornata in un importante luogo d’arte, come testimoniano le foto pubblicate dalla stessa compagna di Fedez su Instagram. Stavolta la Ferragni si è recata presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica Palazzo Barberini Corsini, situata a Roma, che ha pubblicato un post sui propri canali social per annunciare della presenza dell’influencer. “Si scateneranno polemiche? Lei è Chiara Ferragni e ha scelto di visitare Palazzo Barberini per scoprire uno dei ... Leggi su nonsolo.tv

