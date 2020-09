Chiara Ferragni e Fedez, cena romantica a Roma per festeggiare due anni di matrimonio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una «notte magica», per un’occasione speciale. Chiara Ferragni e Fedez hanno celebrato il loro secondo anniversario di nozze con una meravigliosa cena sui tetti di Roma: «Stasera si festeggia», aveva anticipato in mattinata la fashion blogger, che poi era andata in visita a Villa Medici e aveva postato una tenera foto insieme al marito sulla terrazza dell’Hotel de Russie, con alle spalle Piazza del Popolo. Leggi su vanityfair

LaStampa : Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay” - quelleluciblu : RT @_valslife: e dopo due anni ancora bramo i vestiti indossati da chiara ferragni al matrimonio ed alla festa post matrimonio https://t.co… - zazoomblog : Per Chiara Ferragni e Fedez il secondo anniversario è sotto il cielo di Roma (FOTO) - #Chiara #Ferragni #Fedez… - chiara___ciulla : RT @itsmc17: DUE ANNI FA AGGIORNAVO CONTINUAMENTE LA HOME DI INSTAGRAM PER VEDERE NUOVE STORIE SUL MATRIMONIO DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ .… - martinacimaa : RT @_valslife: e dopo due anni ancora bramo i vestiti indossati da chiara ferragni al matrimonio ed alla festa post matrimonio https://t.co… -