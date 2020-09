Chiara Ferragni a Palazzo Barberini, la provocazione del museo: “Nuove polemiche?” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Chiara Ferragni visita il Palazzo Barberini, la provocazione: “Si scateneranno nuove polemiche?” Chiara Ferragni non perde occasione di visitare gallerie e musei durante le sue vacanze e non ha potuto certo resistere al fascino del Palazzo Barberini durante il suo soggiorno a Roma. L’influencer ha deciso di ritagliarsi uno spazio personale con il marito Fedez per festeggiare insieme due anni di matrimonio. Ma, prima della grande serata romantica, marito e moglie hanno effettuato una visita presso il Palazzo Barberini. La pagina Facebook del museo ha colto la palla al balzo lanciando una provocazione al popolo del web. Di fatto, si legge: “Si ... Leggi su tpi

LaStampa : Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay” - lwtchalamet91 : RT @_valslife: e dopo due anni ancora bramo i vestiti indossati da chiara ferragni al matrimonio ed alla festa post matrimonio https://t.co… - franlovestini : RT @_valslife: e dopo due anni ancora bramo i vestiti indossati da chiara ferragni al matrimonio ed alla festa post matrimonio https://t.co… - noncipensimaii : RT @_valslife: e dopo due anni ancora bramo i vestiti indossati da chiara ferragni al matrimonio ed alla festa post matrimonio https://t.co… - radioplaytime : #rdadioplaytime: Non mi basta più - Baby K special guest Chiara Ferragni -