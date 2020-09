Chi abbiamo amato sarà sempre con noi, nel nostro cuore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non troveremo mai una spiegazione logica o razionale, né un capro espiatorio su cui sviscerare tutto il dolore e la disperazione perché quello che si prova dopo una perdita non lo si può definire. E proveremo a dare la colpa alla vita o al destino beffardo, e ci arrabbieremo con noi stesse per tutte le cose che potevamo fare e dire, e piangeremo mille notti di perché mentre il cuore si frantumerà in tanti piccoli pezzi. Arriverà il dolore, quello lacerante e lascerà poi il posto alla disperazione che, giorno dopo giorno, si affievolirà un po’ di più. Riprenderemo la nostra vita e ricominceremo a sorridere di nuovo, con quegli occhi sempre un po’ gonfi. Il dolore non sparirà ma sbiadirà, lentamente, mentre i ricordi delle persone che non ci sono più saranno ... Leggi su dilei

