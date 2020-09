Chelsea Women: colpo a sorpresa, acquistata Pernille Harder (Di mercoledì 2 settembre 2020) Chelsea Woman – Arriva a sorpresa Pernille Harder. Come scritto anche da Calciofemminileitaliano.it: La danese si unisce alle Blues con un contratto triennale dopo aver … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Pernille Harder Chelsea – Il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto di Pernille Harder dal Wolfsburg. L'attaccante danese ha firmato per tre stagioni con la squadra femminile dei blues, lasciando il clu ...