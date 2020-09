Charlie Hebdo ripubblica le vignette su Maometto, bersaglio dei terroristi islamici (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 7 gennaio 2015 i fratelli Chérif e Said Kouachi, francesi di origine algerina nati a Parigi, fecero irruzione nella redazione del giornale, al numero 10 di rue Nicolas-Appert, uccidendo 11 persone e poi un agente nel corso della fuga. Oggi la redazione riapre i battenti e«Tout ça pour ça» è il titolo della nuova … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il processo per gli attentati di gennaio 2015 a Parigi contro la redazione di Charlie Hebdo e il supermercato Hyper Cacher si è aperto questa mattina davanti alla corte d'assise speciale di Parigi ad ...14 gli imputati per complicità o sostegno logistico al commando che uccise nel 2015 12 persone, e che fu l'inizio di una serie di attentati in Francia In Francia si è aperto questa mattina davanti all ...